A marzo la nuova Citroen C1

- Piccola, è piccola. Ma come una botte per il vino, dentro c’è quello buono., forte delle 620 mila unità vendute dalla prima generazione in 7 anni. E nonostante i suoi, che ne fanno una delle auto più piccole in circolazione, promette qualità insospettabili per una city car, come le

E ancora il cambio meccanico pilotato (CMP) proposto a richiesta e azionabile con levette poste dietro il volante, come se fosse una splendida C4 o una versione di vertice dell’esclusiva gamma DS. Per non parlare dell’impianto audio standard con Connecting Box per leggere i file MP3 e accogliere il vivavoce Bluetooth, una dotazione che in Italia abbiamo imparato a conoscere bene perché parte integrante della versione speciale dedicata a Radio Deejay, da anni partner della Citroen C1. Per un’auto di segmento A, si tratta di contenuti davvero significativi, che invitano a un “wow” di pura ammirazione.

Immutabili invece le doti “storiche” della city car francese: agilità, compattezza, economicità. La C1 è in grado di completare il diametro di sterzata in soli 9 metri e mezzo! E se prima consumava poco, adesso si supera: la motorizzazione 3 cilindri 1.0 benzina da 68 CV – confermata, ma aggiornata – ha bisogno di appena 4,3 litri per percorrere 100 km nel percorso misto, e se monta il cambio manuale pilotato il dato non sale di molto: 4,5 litri. Non solo, ma questa motorizzazione abbatte le emissioni di CO2 a 99 g/km. E pazienza se l’abitacolo offre posto a soli quattro passeggeri, la vettura resta una perfetta seconda auto di famiglia.

Con la seconda generazione della C1, oltre ai fari diurni e ad altri accorgimenti estetici sul cofano e il lunotto posteriore, debuttano anche inediti cerchi in lega da 14 pollici e un colore di carrozzeria “Blu Botticelli” nuovo di zecca. Per arricchire la city car si può poi ordinare l’ESP, all’ABS possono essere aggiunti il ripartitore di frenata EBD e l’assistente alle frenate d’emergenza, mentre gli airbag disponibili arrivano fino a sei.