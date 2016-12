Mokka, il baby Suv di Opel

- Il segmento B chiede forme nuove, non si accontenta più delle solite compatte due volumi e Opel pare essere uno dei costruttori più in sintonia con i nuovi gusti e tendenze. Dopo la Meriva II nel segmento B-MPV, ecco arrivare, lungo 4,28 metri e col tipico assetto alto da terra. Premiere mondiale al prossimo Salone di Ginevra, mentre

foto Ufficio stampa

Opel promette la funzionalità propria dei Suv compatti e regala poi a Mokka tutto il meglio delle sue più recenti innovazioni tecnologiche. Ci sarà l’Opel Eye, la telecamera che legge i segnali stradali in lontananza e li riproduce sul monitor di bordo, la telecamera posteriore per le manovre di parcheggio, il sistema Flex-Fix per il trasporto delle biciclette e i fari adattativi in curva con illuminazione bixeno. Un vero primo veicolo di famiglia, nonostante il posizionamento di gamma.Tra le dotazioni di sicurezza, Opel Mokka disporrà di serie di ESP col controllo della trazione e gli ausili per la partenza in salita e la marcia in discesa.

Tre le motorizzazioni previste al lancio, di cui due a benzina: 1.6 aspirato da 115 CV e 1.4 turbo da 140 CV, mentre a gasolio ci sarà il collaudato 1.7 turbodiesel CDTI da 130 CV. Tutti includono il sistema Start/Stop e le due motorizzazioni più potenti offrono il cambio a 6 marce, sia manuale che automatico. Opel Mokka sarà fornita in versioni a trazione anteriore o integrale. Gli allestimenti Enjoy e Cosmo propongono inoltre di serie i cerchi in lega da 18 pollici, per una gommatura degna di un vero Suv.