foto Ufficio stampa

Il che vuol dire motori 6 e 8 cilindri con potenze mai inferiori ai 300 CV, la cui velocità è limitata elettronicamente e le accelerazioni non superano mai i 5,5 secondi nello scatto da 0 a 100 orari. Motorizzazioni perfettamente in sintonia col ruolo di questa inedita ammiraglia, la cui esuberanza dinamica sposa alla perfezione l’eleganza stilistica della carrozzeria 4 porte con evidente “taglio” delle linee a coupé: cofano motore molto lungo e slanciato, tetto basso e altezza ridotta, coda dal design leggero. Insomma, la personalità della BMW Serie 6 Grand Coupé suscita davvero ammirazione.

Sensazione che si rafforza anche guardando gli interni, che nonostante le dimensioni importanti e l’abitacolo arretrato tipico di un’auto sportiva, danno l’impressione dell’armonia tra sedili anteriori e posteriori. Rispetto alla Serie 6 Coupé, i passeggeri che seggono dietro hanno a disposizione 113 mm di maggior spazio per le gambe e l’abitacolo è in effetti omologato per 4+1 posti, come una vera berlina di rappresentanza. Il cockpit è orientato verso il guidatore e l’ambiente esprime al meglio i concetti di raffinatezza e lusso. Ottimo il bagagliaio, che offre da un minimo di 460 a un massimo di 1.265 litri.

La gamma della BMW Serie 6 Gran Coupé non scende a compromessi. Tre motori, tutti biturbo, uno dei quali a gasolio, quello della versione 640d con motore 6 cilindri 3.0 da 313 CV. A benzina si parte col 6 cilindri da 320 CV della 640i e si arriva al brillante V8 4.4 della BMW 650i con i suoi 450 CV, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi e per il quale, a richiesta, è anche disponibile la trazione integrale xDrive. Tutti i propulsori sono equipaggiati di serie con un cambio automatico sportivo a otto rapporti, che integra la funzione start/stop automatico e la modalità “Eco Pro”. Un pacchetto M Sport sarà disponibile fin dal lancio per quella clientela più esigente sotto il profilo racing.

Di serie la BMW 6 Grand Coupé adotta il controllo dinamico degli ammortizzatori (Dynamic Damper Control), il sistema di assistente di parcheggio e il “Surround View” per monitorare tutti gli angoli intorno alla vettura, mentre optional sono lo sterzo attivo (Integral Active Steering), il visore notturno a infrarossi per aumentare la visibilità al buio e l’Head-Up Display. Per il comfort, irrinunciabile è l’impianto stereo Bang & Olufsen High End Surround.