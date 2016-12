Cherokee Overland e Wrangler Arctic

- Arrivano le versioni più speciali della Jeep., studiata per affrontare i terreni più indocili e gli inverni più rigidi. In comune motori e trasmissioni e quello spirito off-road proprio del marchio americano, tornato agli antichi splendori sotto la nuova proprietà Fiat.

foto Ufficio stampa

Cherokee Overland è davvero un Suv di prestigio. Propone di serie i cerchi in lega da 20 pollici, gli interni in pelle, un sofisticato impianto audio Infinity da 368 Watt con 9 altoparlanti e subwoofer di serie. Il motore è il collaudato e affidabile 2.8 turbodiesel common-rail con iniettori piezoelettrici, forte di 200 CV e di 460 Nm di coppia massima disponibile tra i 1.600 e i 2.600 giri/minuto, cui è abbinato il cambio automatico. Il Suv dispone di trazione integrale “Selec-Trac II” con ripartitore di coppia attivo, che funziona on-demand e dispone di quattro modalità: due ruote motrici (2WD), 4x4 (4WD Auto), 4x4 con ridotte (4WD Low) e Neutral.

A richiesta l’allestimento Overland offre il pacchetto “Limited Premium Pack 2”, che include il tetto apribile elettricamente, il sistema di intrattenimento e navigazione satellitare UConnect GPS con schermo touchscreen da 6,5”, hard disk da 30 gigabyte, porta USB, ingresso AUX e lettore DVD video. Offerto con 4 anni di garanzia, Jeep Cherokee Overland ha un prezzo di partenza, chiavi in mano, di 38.620 Euro.

Estremo e ribelle dicevamo a proposito di Jeep Wrangler. Che in questa inedita serie speciale Arctic propone cerchi da 17 pollici, l’hard top in tinta, passaruota in tinta con la carrozzeria e accessori Mopar. Il plus è il navigatore satellitare offerto di serie. È disponibile sia nella carrozzeria due porte che in quella Unlimited a quattro porte. L’abitacolo prevede sedili in tessuto nero misto Gore Tex con impunture “Arctic Orange” e quelli anteriori sono riscaldabili. Di serie anche il climatizzatore automatico, il volante multifunzione con comandi audio integrati, lo stesso impianto multimediale di Cherolee Overland.

Motore e cambio automatico sono gli stessi di Cherokee Overland e non manca naturalmente la trazione integrale. Jeep Wrangler Arctic è commercializzato in una inedita tonalità “Winter Chill” e in quella classica “Bright White” a partire da 36.850 Euro per la versione a due porte e da 39.850 Euro per quella a quattro porte.