Fiat “espande” la gamma 500

- Bella sì, ma troppo piccola? Niente paura,. Nasce con uno spirito completamente nuovo la 500L (sta appunto per Large), che Fiat svelerà in anteprima mondiale il prossimo 6 marzo al Salone di Ginevra. Un modello che ha la versatilità di un piccolo monovolume, alternativa ideale nel segmento B.

foto Ufficio stampa

E con il compito difficile di rappresentare una via di mezzo tra i modelli Idea e Multipla, ma si spera con maggior successo dei due citati. Un’auto che ancora va scoperta, perché a Torino hanno deciso di diffondere due sole foto della vettura.. Prima Fiat prodotta in Serbia, nello stabilimento ex Zastava di Kragujevac, la 500L presenta una struttura monocellulare da 5 posti e. Moderna la gamma motori, che comprenderà all’inizio due benzina (TwinAir e 1,4 litri) e il miglior turbodiesel common rail di casa Fiat, il 1.3 Multijet di seconda generazione.