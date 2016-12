BMW Serie 3, atto sesto

- Presente e futuro a braccetto nello stand BMW al Naias di Detroit.. E al pubblico americano ha proposto le sue migliori auto sportive: la nuova generazione della Serie 3, in arrivo questo mese in Italia, la “cattivissima” M5 e la berlina ActiveHybrid 5.

foto Ufficio stampa

Accanto a queste, i prototipi i3 e i8 che rappresentano il futuro BMW nel campo delle compatte e delle coupé. Due concept car che non rinunciano al carattere sportivo proprio del marchio BMW, ma che dimostrano di poterlo abbinare all’ecologia dell’alimentazione elettrica. La i3 è una vettura interamente elettrica e monta un motore da 170 CV, la i8 è invece un’ibrida benzina/elettrica. Dovrebbero arrivare sul mercato nel 2013, prima di loro sarà la volta della ActiveHybrid 5, la grande berlina realizzata sulla base della Serie 5, forte di 340 CV e di uno scatto sullo 0-100 che si compie in meno di 6 secondi. Nell’autunno 2012 arriverà poi anche la ActiveHybrid 3.

Questa si baserà sulla nuova, sesta generazione della Serie 3. Più grande, sempre molto dinamica, la berlina più venduta della gamma BMW si presenta nelle due nuovissime versioni biturbo benzina 328i e 335i, forti rispettivamente di 245 e 306 CV, e in entrambi i casi con l’innovativo cambio automatico a 8 rapporti. Rispetto al modello attuale, crescono le dimensioni: + 9,3 centimetri la lunghezza, 5 cm soltanto per il passo, e carreggiate più ampie. Così che migliora la stabilità della vettura e al contempo la spaziosità interna. Nonostante questa crescita, il peso complessivo della vettura diminuisce di circa 40 kg, rendendo la Serie 3 ancora più agile.

Proposta in tre livelli di equipaggiamento – Sport, Luxury, Urban – la sesta generazione della Serie 3 offre ai guidatori la possibilità di scegliere tra quattro modalità di guida, dalla più confortevole alla più sportiva, fino a una modalità Eco Pro (attivabile con un tasto in plancia) particolarmente attenta ai consumi. In estate arriverà poi il pacchetto M Sport che aggiungerà pepe alla berlina tedesca. E a proposito di pepe, all’apice della sportività BMW sta la nuova M5, il cui V8 ad altissime prestazioni sviluppa la bellezza di 560 CV e una coppia massima di 680 Nm. Un’auto che pure non trascura il comfort con i suoi innovativi ammortizzatori a regolazione elettronica.