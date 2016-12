Lo spirito nuovo di Fisker Karma

- È una delle auto più attese del mondo.non è semplicemente un nome nuovo nel mercato di nicchia delle supercar sportive, ma è anche la “visione” di quel che sarà l’alto di gamma automobilistico nei prossimi anni., che promette emissioni zero per più di 80 km.

foto Ufficio stampa

Ma è anche una sportiva di razza: l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in circa 6 secondi e la velocità di punta supera i 200 orari. Il motore della Fisker Karma è un 2.0 turbo benzina da 260 CV che funge da generatore e che insieme alle batterie agli ioni di litio, che alimentano altri due propulsori elettrici, fanno sì che la vettura sviluppi complessivamente la bellezza di 402 CV! E la coppia massima è addirittura fantascientifica: 1.300 Nm! Difficile trovare oggi nell’industria dell’auto un incontro meglio riuscito tra sportività e alimentazione ibrida elettrica. Tra modalità “all electric” e ibrida benzina/elettrica, l’autonomia di marcia della Fisker Karma raggiunge i 480 km totali.

Eppure il consumo medio è di appena 2,4 litri per 100 km e le emissioni di CO2 si attestano a circa 80 g/km, la metà di quanto mediamente inquina oggi un’auto media di segmento C. Secondo l’Ente di certificazione tedesco TUV, inoltre, le emissioni zero sono garantite per almeno 83 km, l’autonomia di marcia in modalità esclusivamente elettrica. L’abitacolo è lussuoso e progettato per ospitare comodamente 4 passeggeri. Fisker Automotive produrrà circa 15 mila Karma l’anno. In Italia i prezzi partono da 105.600 Euro, chiavi in mano, e sono disponibili tre allestimenti (Ecostandard, Ecosport, Ecochic).

Frutto di una laboriosa idea di una società californiana, assemblata però In Finlandia (nello stabilimento Valmet che produce anche le Porsche Boxster), Fisker Karma si fa forte di uno spirito ecologista che le sta consentendo di fare incetta di premi nel mondo. Ultimo quello della BBC (assegnato dalla celebre trasmissione Top Gear) quale “Luxury Car of the Year 2012”. E il costruttore americano, nato soltanto 5 anni fa, ha deciso di rendere omaggio a Londra esponendo la vettura nei grandi magazzini Harrods di Knightsbridge.