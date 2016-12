L’auto che fa felici tutti!

- Ci sono auto che non hanno bisogno della pubblicità. Auto che sembrano esserci da sempre, che quando si rinnovano è per spostare verso l’alto l’asticella della qualità e il pubblico lo percepisce, premiandole sempre sul mercato. Come la, il modello più importante della Casa dei quattro anelli, che, la cui fattura è sempre più pregiata.

foto Ufficio stampa

In effetti, se si considera l’antesignana Audi 80, sono quasi 40 anni e ben 8 le generazioni della vettura più venduta in casa Audi. Perché con le sue doti dinamiche e la sua eleganza, la A4 conquista la clientela business e dei padri di famiglia in cerca dell’auto impeccabile sotto il profilo del comfort e della sicurezza. Un’auto peraltro di straordinaria versatilità, perché di A4 ne esistono… quattro varianti: la berlina, la carrozzeria familiare Avant, quella Allroad con assetto un po’ da Suv e la sportiva S4. A febbraio arriveranno nuove tutte e quattro queste vetture. Una gamma che si compone di ben 8 motorizzazioni, tre tipi di trasmissione e la trazione integrale permanente disponibile su molte versioni.

Partiamo dal design, che si rinnova soprattutto nell’architettura del frontale e del cofano motore, mentre la griglia assume i contorni grigio o nero lucido secondo le motorizzazioni. Di nuovo disegno sono le prese d’aria nei paraurti, le griglie d’aerazione e i fendinebbia, questi ultimi di forma tonda sulla A4 allroad quattro. Di serie sulla S4 e optional sulle altre versioni sono poi i proiettori allo xeno plus con luci diurne a LED, come a LED sono i fari posteriori che campeggiano su un paraurti di nuovo disegno. I cerchi base sono da 16 pollici, ma gli allestimenti Ambiente e Advanced li propongono da 17” con pneumatici 225/50, mentre per la S4 sono da 18 pollici. I retrovisori esterni sono regolabili e riscaldabili elettricamente.

Anche l’abitacolo è stato impreziosito e lo si coglie subito dal volante multifunzione con inserti cromati e lucidi, mentre l’opzionale volante sportivo in pelle ha la corona appiattita nella parte inferiore. Crescono le finiture cromate e i comandi sono stati ottimizzati: riscaldamento dei sedili e climatizzazione sono ora regolati direttamente con due appositi tasti. I modelli Avant e Allroad vantano un bagagliaio da 490 litri (480 la berlina), espandibile fino a 1.430 litri reclinando la seconda fila di sedili. Di serie sono il regolatore di velocità, l’assistente di parcheggio posteriore e il climatizzatore a tre zone sugli allestimenti Ambiente e Advanced. L’impianto radio-CD base, con lettore SD/MP3/WMA, consta di 8 altoparlanti.

Tantissime le motorizzazioni. A benzina si parte dal 1.8 TFSI turbo da 170 CV e si sale al 2.0 TFSI da 211 CV con trazione integrale quattro, per prezzi che partono da 33.350 Euro. La gamma diesel parte dal 2.0 TDI 120 CV con cambio manuale – prezzo base di 32.200 Euro – e sale con i pari cilindrata da 143 e 177 CV, ma al top ci sono i due sei cilindri 3.0 TDI da 204 e da 245 CV. La gamma Allroad parte da 42.000 Euro, mentre la versione sportiva S4, che monta il 3.0 turbo benzina TFSI da 333 CV con cambio S tronic e trazione quattro, costa 58.400 Euro. In tutti i casi, il sovrapprezzo per la carrozzeria Avant è di 1.600 Euro.