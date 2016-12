foto Ufficio stampa

Quest’ultima la più gettonata sul mercato italiano. Efficiente per consumi ed emissioni, con filtro antiparticolato di serie, brillante con quella coppia massima di ben 300 Nm già a 1.750 giri al minuto, sì da rendere l’erogazione del motore sempre fluida e omogenea. Il sistema 4x4 di Suzuki Grand Vitara trasmette la coppia motrice a tutte le ruote simultaneamente, garantendo sempre la massima trazione su ogni tipo di percorso. Nella console centrale c’è poi un tasto che permette di passare rapidamente dalla modalità normale 4H a quella 4H Lock, che blocca il differenziale centrale e consente di affrontare al meglio anche sterrati impegnativi, fino alla 4L Lock che innesta anche il riduttore.

Esteticamente Grand Vitara Executive+ mostra una griglia frontale dal design inedito, i fari bixeno, le barre sul tetto e i cerchi in lega da 18 pollici. Di serie è poi il tetto apribile elettricamente, ma anche gli interni sono stati sottoposti a un deciso maquillage, con materiali di nuova fattura e i sedili riscaldabili in morbida pelle fiore, personalizzabili nelle tre tinte nero, bordeaux o beige. Tra le dotazioni di sicurezza del Suv nipponico citiamo il ripartitore di frenata EBD accanto all’ABS e i controlli elettronici di stabilità e trazione ESP e TCS. Mentre per il comfort non manca l’impianto hi-fi con lettore CD/MP3 e comandi al volante, il navigatore satellitare con schermo touch screen da 7”, il cruise control con comandi al volante, il climatizzatore automatico.

Una dotazione standard davvero di prim’ordine. Suzuki Grand Vitara Executive+ con cambio manuale costa in Italia 32.760 Euro nella versione 1.9 turbodiesel e 33.375 Euro in quella 2.4 VVT benzina. Per quest’ultima è anche disponibile il cambio automatico al prezzo di 35.247 Euro. Come tutte le Suzuki, la garanzia ufficiale della Casa copre tre anni o 100.000 chilometri e di tre anni è anche l’assistenza stradale in caso di depannage o incidente.