L’Urban Suv scopre l’esclusività

foto Ufficio stampa

La promozione vale fino al 31 gennaio e rende davvero fruibile per tutti le doti del “piccolo” Suv Jeep. Rinnovato di recente e nel design esterno e nella cura degli interni, Jeep Compass è proposto in Italia negli allestimenti Sport e Limited. Quest’ultima, col motore 2.2 turbodiesel da 136 CV e trazione anteriore, è oggetto della promozione, ma volendo il Suv è anche disponibile con la trazione integrale e la più potente motorizzazione 2.2 turbodiesel da 163 CV. In questo caso le quattro ruote motrici si basano sul sistema di trazione integrale attivo “Active Full-time Freedom Drive I”, con bloccaggio elettronico per assicurare sempre la massima sicurezza in ogni condizione di utilizzo.

Versatile e agile, Jeep Compass punta a ritagliarsi una nicchia significativa di chi è in cerca di novità nel segmento C ed è per questo che il restyling ha avuto inizio dallo sterzo e dalle sospensioni, tarate per essere più in linea con le abitudini di guida europee. Gli aficionados del look a tutti i costi non mancheranno di notare i paraurti in tinta con la carrozzeria e i proiettori posteriori a LED. L’abitacolo è molto confortevole, ha rivestimenti morbidi al tatto e la seduta alta beneficia sia il guidatore che i passeggeri posteriori. C’è un nuovo bracciolo centrale e il volante è completamente nuovo, integra adesso i comandi audio per la radio, il cruise control, il telefono vivavoce.

Quanto alla sicurezza, Jeep Compass vanta di serie 6 airbag, con i frontali multistadio e i laterali a tendina anteriori e posteriori, oltre all’ESP con Brake Traction Control e sistema antiribaltamento (ERM). Per assistere il guidatore nelle partenze in salita, il veicolo dispone inoltre del sofisticato sistema di ausilio Hill Start Assist.