foto Ufficio stampa

Classico e slanciato, con proporzioni di chiara armonia – lunghezza di 4,66 metri, larghezza di 1,89 e altezza di 1,76 metri – Hyundai Santa Fe 2012 si offre sul mercato italiano con due motorizzazioni turbodiesel, la trazione integrale e ben 5 anni di garanzia con chilometraggio illimitato. Il motore più piccolo è il 2.0 CRDi da 150 CV e 323 Nm di coppia, il più potente è il 2.2 CRDi da 197 CV e 421 Nm di coppia massima. Solo quest’ultimo offre l’opzione di una trasmissione automatica (a 1.900 Euro) al cambio manuale a 6 marce di serie. Quel che fa strabuzzare gli occhi del grande Suv coreano è però la dotazione di serie, davvero ricchissima, che contraddistingue tutte le versioni del veicolo.

La motorizzazione 2.0 CRDI è proposta in un unico allestimento Comfort, ma questo include le barre sul tetto, i cerchi in lega leggera da 17 pollici con pneumatici 235/65, i controlli elettronici di stabilità e trazione (ESP e TCS) più il ripartitore di frenata EBD. Per la sicurezza spiccano i 6 airbag (inclusi quelli a tendina), i poggiatesta anteriori attivi e i sensori di parcheggio. Quanto al comfort, climatizzatore bizona, impianto radio-CD/MP3 con prese Aux/Usb e comandi al volante, i vetri atermici e i posteriori oscurati, i retrovisori esterni regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettricamente. Tutto di serie, come del resto il sistema di trazione integrale ad inserimento e controllo automatico.

Il prezzo di questa versione è di 32.000 Euro e per gli optional restano soltanto la vernice metallizzata a 750 Euro e l’eventuale terza fila di sedili (con 7 posti a sedere) a 700 Euro, che include peraltro il climatizzatore anche per i sedili posteriori. Per la motorizzazione 2.2 CRDi da 197 CV sono invece previsti i due allestimenti Comfort e Style, che confermano tutte le dotazioni della versione precedente ma vi aggiungono i cerchi da 18 pollici con gomme 235/60, il Cruise Control e all’interno rivestimenti parzialmente in pelle e inserti tipo carbonio e cromati. Le due versioni costano rispettivamente 32.900 e 34.900 Euro.