Sulla Punto 2012 il TwinAir 900 cc

. La best-seller Fiat diventa più ecologica con le nuove motorizzazioni turbo a benzina e gasolio e promette di consolidare ancora la sua leadership in Italia, anche per le novità estetiche apportate al frontale e le originali proposte in tema di rivestimenti interni.

foto Ufficio stampa

Ma è l’introduzione del nuovo motore TwinAir turbo benzina di 900 cc la notizia di maggior rilievo della Punto 2012. Eletto “International Engine of the Year 2011”, il bicilindrico che ha debuttato sulla 500 riesce a conciliare performance dinamiche e rispetto ambientale: potenza di 85 CV, coppia massima di 145 Nm a soli 2.000 giri/minuto ed emissioni di CO2 di appena 98 g/km. Inoltre è disponibile il tasto ECO che consente al guidatore di scegliere tra due modalità di guida: “normale” ed “eco”, riducendo in quest’ultimo caso i consumi medi. Rinnovato è poi il 1.3 Multijet da 85 CV, ovvero il motore turbodiesel common rail di casa Fiat, che oggi adotta due nuove tecnologie (Intelligent Alternator e Intelligent Flow) che abbattono a soli 90 g/km le emissioni di CO2.

Dal punto di vista estetico, Fiat Punto 2012 propone un nuovo frontale, caratterizzato da un paraurti interamente verniciato in tinta di carrozzeria (come anche il posteriore), mentre gli indicatori di direzione stanno affianco alla presa d’aria in un unico perimetro che li circonda. Di serie sono i cerchi in lega da 15 pollici dal design nuovo e tre colori di carrozzeria inediti, tutti metallizzati: Blu Profondo, Rosso Elegante e Grigio Affascinante. Interni con rivestimenti nuovi, ma soprattutto è interessante l’offerta di climatizzatore e controllo elettronico di stabilità ESP sempre di serie.

La gamma italiana di Fiat Punto 2012 si compone di molte versioni, poiché comprende tre linee di allestimenti: Confort, Sport e Fun to Drive. La prima linea include gli allestimenti Pop, Easy, Lounge, più tradizionali, mentre la seconda linea si rivolge a una clientela più dinamica e si snoda nei due allestimenti Racing e Sport. Queste versioni sono disponibili già al lancio di questi giorni, mentre per l’originalità della linea “Fun to Drive” occorrerà attendere qualche mese. Il listino prezzi parte da 11.650 Euro (1.2 benzina 69 CV a 3 porte in versione Pop) e tocca i 20.450 Euro della Punto 2012 Sport 1.4 MultiAir da 135 CV con Start&Stop e carrozzeria 5 porte. Ma grazie al contributo di Fiat e della Rete di vendita, la versione d’accesso Pop 1.2 costa chiavi in mano 9.500 Euro.