Nuova BMW Serie 6 Coupé

foto Ufficio stampa

Un’auto con personalità da vendere, la cui forte presenza su strada trasmette l’idea di poter correre sì, ma in tutta sicurezza. Quel che ci si attende dalla coupé ammiraglia di casa BMW, ormai a un passo dall’affiancare a questa una carrozzeria 4 porte di cui parleremo più avanti. La nuova Serie 6 Coupé è innanzitutto bella fuori, con quel muso immediatamente percepibile come una BMW e le fiancate slanciate con i passaruota bombati che accentuano l’impressione dell’assetto basso. La coda è un piccolo terzo volume ben delineato, robusto, che lascia posto a un bagagliaio sorprendente per una coupé sportiva: 460 litri di capacità.

Gli interni sono la sintesi tra eleganza e cura del dettaglio, con finiture impeccabili come sempre dentro una BMW, ma soprattutto con quell’accurata ergonomia sportiva che facilita la guida e rende massimo il piacere di chi siede al volante. La tecnologia impera: uno schermo ad alta definizione da 9,2 pollici è montato sotto i quattro strumenti circolari e visualizza il chilometraggio, il consumo di carburante e gli interventi di Efficient Dynamics, così come i messaggi di diagnosi e dei sistemi di assistenza impartiti dal guidatore. In combinazione con il sistema di navigazione Professional, optional, la nuova Serie 6 Coupé viene consegnata con un Control Display centrale da 10,2 pollici. Standard per i 4 passeggeri sono 6 airbag e i poggiatesta attivi anti-colpo di frusta.

Infinite le dotazioni di sicurezza del coupé tedesco, dall’Head-Up Display al visore notturno (Night Vision) con telecamera ad infrarossi che aiuta e tanto la guida di notte, dagli avvisi di superamento carreggiata alla telecamera con Surround View e Park Assistance. Ma il vanto di casa BMW restano i motori. La nuova Serie 6 ne propone tre e l’inedito turbodiesel della 640d è già una piacevole sorpresa: 6 cilindri 3.0, sviluppa ben 313 CV e una coppia massima di 630 Nm già a 1.500 giri/minuto, accelerando da 0 a 100 km/h in appena 5,5 secondi.

Chi preferisce i motori a benzina ha a disposizione il 6 cilindri da 320 CV della 640i, con coppia massima di 450 Nm già a 1.300 giri e scatto da 0 a 100 in 5,4 secondi. Il top è rappresentato dalla versione 650i Coupé, con motore V8 di 4,4 litri da 407 CV e ben 600 Nm di coppia massima già a 1.750 giri. Per accelerare da 0 a 100 km/h servono meno di 5 secondi, anche nel caso della versione 650i xDrive, vera novità della gamma perché implementa per la prima volta la trazione integrale sulla vettura. Tutti le motorizzazioni sono equipaggiate di serie con un cambio automatico sportivo a otto rapporti. La forbice di prezzi della nuova BMW Serie 6 Coupé va da 78.500 a 100.0000 Euro.