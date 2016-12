Toyota GT86, il ritorno sportivo

foto Ufficio stampa

Frutto dello sviluppo congiunto Toyota-Subaru, la GT86 abbina motore boxer anteriore e trazione posteriore. Il propulsore è un 4 cilindri 2.0 da 200 CV, erogati al top di 7.000 giri al minuto, che adotta la tecnologia D-4S con iniettori separati che rendono possibile sia l’iniezione diretta che indiretta, per la massima efficienza tanto dal punto di vista prestazionale quanto dei consumi ed emissioni. La sportiva nipponica verrà commercializzata sia con il cambio manuale a 6 marce che con una trasmissione automatica a 6 rapporti, mentre la trazione posteriore beneficia della stabilità di un differenziale a slittamento limitato e del controllo di stabilità VSC. Interessanti si preannunciano i prezzi.

Quel che caratterizza la GT86 dal punto di vista tecnologico è l’eccellente rapporto peso-potenza. Tutta la vettura pesa 1.180 kg, merito della scocca leggera ma molto rigida e della perfetta resa aerodinamica. La vettura ha infatti un baricentro estremamente basso – da verace sports car – e l’altezza da terra è limitata ad appena 1,285 metri, mentre la lunghezza di questa carrozzeria coupé si snoda per 4,24 metri. Un assetto perfetto per consentire al pilota di “mordere” l’asfalto e di sentire tutto il feeling di guida che la vettura sa esprimere. Non a caso anche il posto guida è stato costruito interamente attorno alle esigenze del guidatore.

L’accurata ergonomia segue i criteri di funzionalità di ogni singolo elemento di interazione tra pilota e veicolo, consentendo alla Toyota GT 86 di essere guidata come se fosse una naturale estensione del corpo umano. La superficie degli schienali e dei cuscini è stata studiata per offrire il massimo sostegno e comfort e la forma stessa del sedile anteriore è stata studiata per evitare che i gomiti interferiscano con la manovrabilità del cambio. Lo sterzo ha un diametro di appena 365 mm, il più piccolo mai montato, e le finiture in pelle scamosciata sono state sviluppate in base ai consigli dei piloti dopo i test, sì da offrire le migliori performance di sterzata e il massimo grip in tutte le condizioni di guida.