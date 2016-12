Range Rover Model Year 2012

foto Ufficio stampa

Per dirne alcune, Range Rover Vogue propone all’interno sedili anteriori e posteriori riscaldabili e avvolti in morbida pelle Oxford, un tetto panoramico apribile elettricamente e inserti in legno (radica di noce, ciliegio o Grand Black Lacquer), mentre le bocchette d’aerazione sono in tinta con la carrozzeria. Di serie un impianto audio Harman/Kardon da 1.200 watt con 11 altoparlanti e il Surround Camera System per riprendere ogni angolo intorno alla vettura. All’esterno spiccano le cornici dei fari Gloss Black, che incastonano i potenti fari allo Xeno, mentre di serie sono i cerchi in lega da 20 pollici. Range Rover MY 2012 in allestimento Vogue porta il lusso su un livello decisamente superiore e il prezzo di 97.153 € è in assoluta sintonia.

Alla base della gamma c’è però la versione HSE. Non aspettatevi però che questa Range Rover lesini sui contenuti soltanto perché costa di meno, chiavi in mano sono 89.086 €, visto che di serie la vettura offre fari allo Xeno, sedili in pelle Blenheim e lo stesso impianto audio Harman/Kardon della Vogue. Il massimo dell’esclusività è rappresentato poi dalla versione Autobiography, che si caratterizza per una scelta di rivestimenti delle portiere in pelle semi-anilina traforata oppure interamente in pelle e vernici pregiate per i 14 pezzi degli inserti in legno. Anche i tappetini presentano bordature in pelle, come in pelle è il rivestimento del tetto. Prezzo di 128.000 € e chi optasse per il Prestige Pack avrà anche il climatizzatore a 4 zone.

Chi invece vuole sì un Suv, ma con prestazioni degne di una supercar, allora la Supercharged è la versione che fa al suo caso. Il prezzo è di 112.278 Euro, ma è la Range Rover più potente mai prodotta con il suo motore V8 turbo benzina 5.0 di cilindrata, capace di sviluppare 510 CV di potenza e una coppia massima di 625 Nm già dai 2.500 giri, riuscendo a coprire lo scatto da 0 a 100 km/h in soli 6,2 secondi. Tutto nuovo è però anche il V8 turbodiesel common rail montato sulle versioni HSE e Vogue, propulsore dalle grandi doti dinamiche, forte di 313 CV di potenza e di 700 Nm di coppia massima già a 1.500 giri. L’accelerazione da 0 a 100 si compie in 7,8 secondi. Abbinato è il cambio a otto rapporti, con Drive Select e levette al volante per cambiare in modalità manuale.