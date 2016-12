Renault rinnova la Twingo

. Si propone in un’infinita varietà di abiti su misura – 30 mila le possibilità di personalizzazione – e ad un prezzo che, partendo da 8.500 Euro per una versione già abbondantemente full optional, mira a scompaginare l’offerta di categoria., al pari di tante concorrenti nel segmento A.

foto Ufficio stampa

Lo stile dicevamo. New Twingo cambia il frontale, che acquista spessore con l’ingrandimento della losanga Renault sul cofano e per i nuovi fari anteriori, tondi grandi e in posizione alta sulla griglia, mentre appena più in basso sono i proiettori fendinebbia, anch’essi tondi. Sul retro, sono inedite anche le luci di retromarcia, aggiuntive rispetto ai gruppi ottici posteriori. La fiancata non muta sostanzialmente, ma il cliente può scegliere tra ben 10 tipi di cerchi. Vera finezza sono poi le 13 differenti grafiche per il tetto, un optional di stile che costa appena 200 Euro. Debuttano infine tre altre tinte di carrozzeria, tre tonalità di blu, fucsia e giallo.

La city car francese (costruita in Slovenia) è un’auto pratica e maneggevole, leggera e parca nei consumi e nelle emissioni. Offre quattro posti singoli all’interno, i due posteriori sono infatti separati, ma il vano bagagli è alquanto piccolo – 165 litri – a meno che non si reclinano i due posteriori e allora la capacità sale a ben 959 litri. Al lancio in Italia Renault offrirà due livelli di equipaggiamento – Wave e Live – ma anche due versioni speciali – Energy e Gordini – e tre motorizzazioni. Il nuovo ed efficiente 1.2 benzina 75 CV è la proposta più interessante, affianca il 1.5 dCi a gasolio da 75 CV (e solo 90 g/km di emissioni di CO2) e il 1.2 turbo benzina da 100 CV della Gordini. Più in la arriverà anche il 133 CV della Gordini RS.

L’allestimento Wave è già ricchissimo di contenuti. Di serie vanta l’impianto radio-CD/MP3 con 4 altoparlanti e comandi al volante, il vivavoce Bluetooth, il Cruise Control, il climatizzatore, mentre la dotazione di sicurezza è completa di ABS con ripartitore di frenata EBD e assistente alle frenate d’emergenza, 4 airbag, attivazione automatica delle luci di emergenza in caso di brusca frenata, poggiatesta anteriori e posteriori, fendinebbia. L’ESP è optional. Ma tutto questo, ben al di sopra della dotazione media di una city car di segmento A, è proposto al prezzo di lancio di 8.500 Euro!

La versione Live aggiunge dettagli di stile niente male, come i cerchi in lega da 15 pollici, il volante e il pomello del cambio in pelle. Twingo non manca di versioni sportive, come la Gordini con le sue tipiche strisce bianche che attraversano la carrozzeria di colore blu. Col suo turbo da 100 CV, questa versione speciale costa a listino 13.950 Euro.