Apre il Motor Show di Bologna

09:00 - A volte ritornano. E alle soglie dei 40 anni può anche iniziare la sua seconda vita. È il Motor Show di Bologna, che nacque nel 1976 e lʼanno scorso non si svolse (lasciamo stare il perché…). Ora però ritorna con la 39° edizione, dal 6 al 14 dicembre e con la formula consolidata di sempre: auto da vedere e auto da ammirare in pista, le moto, le gare, gli spettacoli, le sfide, che esaltano la passione per i motori.

L’evento vuol tornare agli antichi splendori, quelli degli anni 80 e 90 per intenderci, quando il Motor Show rappresentava il sogno motoristico di tutti i giovani, che si imbarcavano di notte in viaggioni interminabili da ogni angolo della penisola. In treno e in pullman, con lʼautostop o con scassatissime seconde auto di famiglia. Lʼedizione 2014 si riappropria di ben 11 padiglioni di BolognaFiere e di 10 aree esterne per i test drive, con la mitica MotorSport Arena ad accogliere un calendario di esibizioni pazzesco, dalle monoposto Formula 1 Ferrari (con Giancarlo Fisichella) alle Superbike Ducati, dalle Nissan Nismo ai protagonisti della neonata Formula E con Michela Cerruti e Jarno Trulli, passando per le vetture della Nascar americana. Lʼultimo weekend del 13/14 dicembre sarà dedicato al Memorial Attilio Bettega, anchʼesso un ritorno, graditissimo.

Tornano anche le Case automobilistiche, ben 19 i marchi presenti. La novità più interessante è forse la Route Motor Show, unʼarea allestita come un percorso e dedicata all’innovazione tecnologica. Bologna è al centro della Motor Valley emiliana, quella terra dei motori che vanta eccellenze motoristiche assolute e inarrivabili. La via Emilia è costellata di musei dellʼautomobile e al Motor Show 2014 questi saranno presenti al padiglione 26: i due Musei Ferrari di Maranello e di Modena, la Collezione Umberto Panini che ripercorre i 100 anni di storia di Maserati e Ducati, l’archivio storico Magneti Marelli sezione Weber, Lamborghini con due modelli tra passato e futuro del brand: Miura e Huracan, fino a Pagani e altri musei.

Il prezzo dʼingresso al Motor Show 2014 è di 18 euro alle casse, 14 euro il ridotto dai 7 ai 14 anni, mentre chi acquista attraverso il servizio di prevendita online pagherà 16 euro. Per i più giovani, domani 6 dicembre saliranno sul palco dell’MTV Double Bill J-Ax e Fedez. Ma il consiglio è di scaricarsi dal sito il programma di eventi e concerti, davvero smisurato.