Andar per Langa con Peugeot 308

08:30 - Un territorio che gli automobilisti amano tantissimo, per la varietà e dolcezza dei saliscendi e dei tratti misti che, di unʼauto, permette di testarne tutte le doti. E condividono la passione con i veri amanti della natura: i cercatori di funghi, quelli di tartufi, gli amanti del vino, delle nocciole, del cioccolato. Sono le Langhe, una delle tante meraviglie paesaggistiche che il Belpaese offre ai viaggiatori, e che nel 2015 entrerà tra i territori dichiarati dallʼUnesco patrimonio naturalistico mondiale.

Siamo andati in giro per le Langhe a bordo della nuova generazione di Peugeot 308, la media francese eletta Auto dellʼAnno 2014. Un itinerario percorso dalla versione Allure con motore 2.0 turbodiesel BlueHDi da 150 CV, che sa arrampicarsi con grande elasticità sulle 12 colline delle Langhe, fino ai quasi 750 metri di Murazzano, dove la vite cede il posto alla coltivazione della nocciole e, passo inevitabile, fioriscono le manifatture dolciarie del torrone, dei gianduiotti e delle praline di cioccolato. Le Langhe sono un territorio compreso tra i fiumi Tanaro e Bormida, che ha in Alba il suo centro più fiorente e il tartufo come prelibatezza indiscussa. Ma il vero re è il vino, il Barolo e i grandi “rossi” piemontesi, come anche i più gentili Dogliani e Dolcetto di Alba.