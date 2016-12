Alla Targa Florio Classica il patrimonio Volvo

Un patrimonio culturale la Targa Florio, della Sicilia e dellʼItalia dei motori, che ha tanti estimatori, come Volvo, che ha sposato la corsa siciliana e ha anche messo a disposizione degli organizzatori una flotta di S60 e V60, con unʼofficina mobile basata su V60. Volvo che è presente anche con propri equipaggi, come Margiotta-Perno su Volvo PV544 Sport del Registro Italiano Volvo, una coppia tra le più importanti delle gare di regolarità storiche. Con loro anche la coppia Zanasi-Bertini su Volvo P1800 e Fabbri-Bertieri su Amazon 122S, segno di quellʼinteresse per lʼheritage che lʼazienda svedese sta coltivando con successo. E la Targa Florio Classica è la corsa ideale per valorizzare il patrimonio del Registro italiano Volvo dʼepoca, fatto di sicurezza e modernità, passione e determinazione, nella convinzione che il ponte fra passato e presente sia la chiave del successo di Volvo di questi ultimi anni.