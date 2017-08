Alla scoperta di Parigi con la Citroen E-Mehari

Girare per Parigi , tra i Lungosenna e i suoi arrondissements, è già di per sé un piacere. Se poi lo si fa al volante di una Citroen E-Mehari , la nuova city car elettrica e decappottabile, allora il piacere della scoperta della Ville Lumiere spicca il volo verso lo zenith.

Lʼoccasione di scoprire Parigi con la E-Mehari si deve allʼassociazione turistica “4 roues sous 1 parapluie” (quattro ruote sotto un tetto) e alla partnership siglata con Citroen. È questa che mette a disposizione dei turisti, e dei visitatori a vario titolo della capitale francese, la possibilità di girare con la gioiosa e divertente cabriolet a emissioni zero. Prima della E-Mehari lʼassociazione nata nel 2003 offriva lo stesso servizio con la 2CV , vettura icona della mobilità transalpina, per la quale il fondatore dellʼazienda André Citroen coniò lo slogan “quattro ruote sotto un tetto” ripreso proprio dallʼassociazione turistica.

Tanti gli itinerari proposti, tutti con partenza dal viale più famoso del mondo, lʼAvenue des Champs-Élysées al civico 42, dove Citroen ha una delle sue sedi storiche. E se Parigi non vi basta, ecco che “4 roues sous 1 parapluie” offre escursioni più a lungo raggio: Mont Saint-Michel, ad esempio, con le sue maree e la fortezza in mezzo al mare; i castelli della Loira anche, oppure le cantine della Champagne-Ardenne. In questo caso, però, bisogna rinunciare alla E-Mehari e fare lʼupgrade con la Citroen Space Tourer, grande van 8 posti che sa come viaggiare nel massimo comfort.