Alla regata triestina con gli occhi Land Rover

Lo spettacolo della Barcolana ‒ la regata velica più affascinante del mondo ‒ visto con gli occhi di Land Rover , per la terza volta Official Partner del grande evento , popolare e sportivo, che affolla il golfo di Trieste . Ma la Casa britannica ha anche partecipato alle regate, con tre velocissimi catamarani di 12 metri Extreme 40 ‒ Land Rover, Fincantieri e Lino Sonego ‒ impegnati nel Land Rover Extreme Sailing .

Più di una regata, la Barcolana è un mito da 47 anni. Per la bellezza dello scenario, il bacino di San Giusto, per la folla di barche che popola come uno sciame il golfo di Trieste, per il fascino del vento ottobrino che soffia sulla baia. Un evento che richiama star della vela e appassionati da ogni parte del mondo. Questʼanno, ospiti d'eccezione delle imbarcazioni Land Rover sono stati il campione di rugby Andrea Lo Cicero, testimonial del brand automobilistico, e una leggenda della vela come Paul Cayard. Lʼoccasione della Barcolana 2015 ha permesso a Land Rover di presentare in anteprima la nuova Range Rover Evoque 2016, che dal prossimo mese di gennaio troveremo nelle concessionarie italiane. Il Suv best-seller della Casa inglese è stato a disposizione di test drive adrenalinici su un ponte alto 6 metri.