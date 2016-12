Alfa Romeo toglie i veli alla 4C Spider

08:30 - Il ritorno in Usa della supercar Alfa Romeo. Una spider, perché è questa la tipologia di vettura che la Casa del biscione ha lasciato nellʼimmaginario americano. Ed è bellissima la nuova Alfa Romeo 4C Spider, che dopo il debutto di questi giorni al Salone di Detroit arriverà anche in Europa, verso lʼestate. Il momento migliore di godersi una fantastica e sportivissima decappottabile due posti secchi.

Per il ritorno oltre Oceano, Alfa Romeo non poteva che fare le cose in grande e la 4C Spider ne è la dimostrazione eclatante. Il telaio è in alluminio e la monoscocca è stata realizzata in fibra di carbonio, ispirandosi così alle monoposto di Formula 1 per garantire il miglior rapporto peso-potenza. Nellʼottica della leggerezza, e della maggior dinamicità, anche soluzione esclusive come lʼanello parabrezza e la copertura del roll-bar in fibra di carbonio. Ma anche lʼestetica partecipa alla sportività della superba spider italiana, basti citare la presenza di tre estrattori di calore e dell’alettone aerodinamico, mentre su entrambi i lati della vettura ci sono prese d’aria scolpite che plasmano la muscolatura dinamica dellʼauto.

Moderno e ultra-efficiente è il motore della 4C Spider. Si tratta del 1.750 cc turbo benzina a iniezione diretta, con intercooler e doppio variatore di fase continuo, che sviluppa 237 CV di potenza e vanta quindi un rapporto potenza/cilindrata di 136 CV/litro. Le prestazioni sono da vera supercar: 257 km/h la velocità massima e 4,1 secondi lʼaccelerazione da 0 a 100 orari. Evoluto anche il cambio, lʼautomatico a doppia frizione Alfa TCT con selettore Alfa DNA che permette di scegliere tra 4 diverse modalità di guida (All Weather, Natural, Dynamic, Race), che intervengono anche sul differenziale Alfa Electronic Q2 e il controllo di stabilita elettronico.

Gli interni esprimono tutta lʼeleganza “made in Italy” di questʼauto costruita a Modena, negli stabilimenti Maserati. I sedili sportivi sono in pelle, come il volante tagliato nella parte inferiore e che integra i comandi del cambio, la pedaliera in alluminio, mentre le bocchette di ventilazione hanno le cornici in fibra di carbonio. A centro plancia spicca il display a colori da 7 pollici.