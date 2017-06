Alfa Romeo, Samsung il partner giusto per Cassino

Non si tratta soltanto di robot e automazione (cose che avvengono ormai in tutte le fabbriche auto del mondo), ma di soluzioni apparentemente più semplici e di più facile fruibilità. Nellʼattività di produzione entrano, infatti, smartwatch, tablet, totem digitali e stampanti in 3D, tutti capaci di dialogare tra loro. In queste immagini vediamo la relazione tra i lavoratori e i monitor ad alta luminosità eBoard di Samsung, che segnano passo dopo passo le fasi del processo produttivo. La facilità dʼuso degli smartphone e dei moderni smartwatch ha indotto gli stessi team leader della fabbrica a chiederne a Samsung la loro integrazione. E lʼazienda coreana ha creato una soluzione ‒ Samsung Knox ‒ personalizzabile e in grado di garantire la totale sicurezza dei dati presenti sul terminale.