Alfa Romeo riparte da Giulia

Il rilancio di Alfa Romeo inizia con Giulia. Nel giorno del suo 105° compleanno, Alfa Romeo ripropone una berlina di rango, sportiva ed elegante insieme , dopo la 159 e con la quale il Biscione torna nel segmento delle auto di rappresentanza. Non sarà facile sfidare le tedesche, ma a Cassino - dove la nuova Alfa Giulia sarà prodotta - ci si sta rimboccando le maniche per consentire ad Alfa Romeo di quadruplicare la produzione (fino a 400 mila unità lʼanno) e sfondare anche oltre Atlantico. Ci riuscirà? Proviamo a farci un'idea guardando le prime foto.

Il design sportivo della nuova Giulia cita il passato in più punti, ma anche la tecnica privilegia la tradizione. Il cliente può scegliere tra trazione posteriore ‒ tributo alle radici Alfa Romeo ‒ oppure trazione 4x4. Nella gamma motori spicca poi il 6 cilindri turbo benzina da 510 CV che sarà montato sulla versione Quadrifoglio, un motore che deriva direttamente dal know-how Ferrari e che permette di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,9 secondi. Come una sportiva di razza, camuffata sotto le sembianze di una berlina 4 porte. Ed il merito va anche ai materiali ultra leggeri impiegati, come fibra di carbonio, alluminio e leghe composite di alluminio, che favoriscono la dinamicità della vettura. Tra gli altri motori non mancheranno i Multijet di ultima generazione da 200 e passa cavalli.