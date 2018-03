7 marzo 2018 12:20 Alfa Romeo, Quadrifoglio NRING per Stelvio e Giulia Splendide pure 4C Coupé Competizione e 4C Spider Italia

Un numero magico, o forse soltanto storico: 108. Sono gli anni di Alfa Romeo, un marchio e un mito dellʼItalian Style dellʼautomobile. Per rendere speciale questo numero, ecco che le nuove limited edition che Alfa Romeo presenta al Salone di Ginevra saranno realizzate appunto in 108 esemplari. Come Stelvio Quadrifoglio NRING e Giulia Quadrifoglio NRING.

Già formidabili dal punto di vista dinamico, con quel 6 cilindri biturbo che nella compattezza di soli 2.900 cc sviluppa la potenza di 510 CV, le Stelvio Quadrifoglio e Giulia Quadrifoglio si esaltano ancora di più con la serie speciale Nürburgring Edition. Dotate di freni carbo-ceramici e sedili Sparco con cuciture rosse e guscio in carbonio. Di serie il cambio ZF automatico a 8 rapporti, con una calibrazione veloce che ammette cambiate in modalità race in appena 150 millisecondi. Un badge “NRING” celebra il super Suv e la super berlina del Biscione. Stelvio Quadrifoglio peraltro ha il record di Suv più veloce del mondo, che al Nürburgring ha chiuso il giro del circuito storico in 7 minuti, 51 secondi e 7 decimi. Nessuno nella sua categoria ha fatto meglio.

Come il Suv anche la berlina Giulia ha lo stesso motore e il differenziale Active Torque Vectoring, e come il primo sarà prodotto in versione “NRING” in soli 108 esemplari. Ma la nuova ammiraglia Alfa Romeo non si ferma qui, perché a Ginevra scopriamo anche la serie speciale Giulia Veloce Ti, caratterizzata dallʼuso esteso della fibra di carbonio e da contenuti unici. Come la trazione integrale, il Pack Sport e il nuovo Pack Performance, fino allʼesclusivo rivestimento in pelle per plancia e pannelli porta. Il motore turbo benzina da 280 CV è abbinato al cambio automatico a 8 rapporti e alla trazione integrale Q4.