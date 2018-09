Alfa Romeo punta i fari sulla nuova gamma B-Tech

Lo shooting fotografico della nuova gamma Alfa Romeo B-Tech è firmato Giovanni Gastel , noto fotografo milanese che per la prima volta ha raccontato lʼauto nei suoi ritratti. Un segno di attenzione allo stile, alla moda, alle infinite forme di personalizzazione che, per domanda del mercato, stanno prendendo sempre più piede allʼinterno dellʼindustria automobilistica.

Una serata evento per presentare le nuove versioni B-Tech dei modelli Giulia, Stelvio e Giulietta. Un allestimento che va a posizionarsi nella fascia alta del listino (su Stelvio è inferiore soltanto alla versione Quadrifoglio), perché esalta la voglia di personalizzazione, sempre più sentita nella fascia premium di mercato. Le nuove Alfa Romeo B-Tech condividono elementi di design come l’inserto a V del trilobo frontale nero lucido, le calotte dei retrovisori esterni nere. I cerchi sono specifici da 19 pollici per Giulia e da 20” per Stelvio, ma il Suv ha anche i profili longitudinali sul tetto nero lucidi. Giulietta B-Tech monta invece cerchi da 18 pollici e ha minigonne standard.