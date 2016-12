Alfa Romeo MiTo 2016, nuovo look

La MiTo aggiorna il suo look. La più piccola compatta sportiva Alfa Romeo è stata appena rinnovata, soprattutto nei contenuti, e si è presentata sul mercato italiano lo scorso fine settimana nel porte aperte dedicato. Tre gli allestimenti, sei pacchetti specifici per personalizzarla come si vuole e tante motorizzazioni, tra cui anche il nuovo Multijet a gasolio da 95 CV.