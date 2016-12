Alfa Romeo lancia la MiTo Racer

Alfa MiTo Racer è una versione piena di grinta della piccola Alfa Romeo. È proposta in 5 colori di carrozzeria, tra cui lʼinedito Grigio Ardesia, abbinato al trattamento bronzo dei cerchi in lega da 17 pollici e delle calotte dei retrovisori esterni. Il look è completato dal trattamento Cromo Satinato per maniglie, cornici dei gruppi ottici e terminale di scarico. Gli interni mostrano sedili rivestiti nei nuovi tessuti grigio ed ecopelle marrone, tappetini con la scritta Alfa Romeo e la plancia Street di colore nero. Ricco lʼequipaggiamento di serie, che comprende lʼinfotainment UConnect con touch screen da 5 pollici, il climatizzatore manuale, il Cruise Control, i sensori di parcheggio. Per la sicurezza sono di serie 7 airbag, il controllo elettronico di stabilità ESC con antislittamento ASR e Hill Holder, i fendinebbia e la spia della pressione pneumatici.