Alfa Romeo, la nuova Giulietta Sprint

09:00 - La prima Giulietta Sprint debuttò 60 anni fa, esattamente nel 1954, e lʼimmagine sportiva della marca Alfa Romeo si rafforzò, perché oltre alle vittorie sportive (persino in Formula 1) si accreditava anche presso il pubblico. La nuova Giulietta Sprint vuole ripercorrere quella strada, perché da un poʼ la Casa del Biscione vuol scrollarsi di dosso il ridimensionamento delle vendite degli ultimi anni. Lo fa con la sportività accessibile della gamma Giulietta e di questa nuova veste Sprint.

Specifici di questʼallestimento sono i paraurti posteriori sportivi, i cerchi in lega da 17 pollici (optional da 18”), i terminali di scarico maggiorati. Per marcare lʼesclusività del look, la nuova Giulietta Sprint presenta finiture lucide e i cristalli posteriori privacy. Allʼinterno spiccano i rivestimenti neri, coi sedili in tessuto e Alcantara e cuciture rosse a contrasto, mentre il volante è rivestito in pelle e ha cuciture rosse. Di serie la vettura vanta il Cruise Control, i sensori di parcheggio posteriori e il climatizzatore automatico bizona, per lʼinfotainment è standard il sistema Uconnect con touch screen da 5 o 6,5 pollici integrato in plancia. Questʼultimo integra anche il navigatore con mappe dall’alto in 3D.

Alfa Romeo ha dotato la nuova Giulietta Sprint di unʼampia gamma di motorizzazioni. Cʼè il nuovo 1.4 MultiAir turbo benzina da 150 CV, che limita i consumi medi sui 100 km a soli 5,7 litri, ma cʼè anche il più potente 1.4 MultiAir turbo benzina da 170 CV con cambio automatico a doppia frizione Alfa TCT. Lʼofferta a gasolio comprende il 1.6 JTDM da 105 CV e i due 2.0 JTDM da 150 e 175 CV. Infine la 5 porte Alfa Romeo è proposta anche nella versione 1.4 Turbo GPL da 120 CV. Nelle concessionarie italiane da questo fine settimana, la nuova Giulietta Sprint ha prezzi che partono dai 25.900 euro della versione 1.4 turbo benzina 150 CV e arrivano ai 31.200 euro della 2.0 JTDM da 175 CV con cambio automatico Alfa TCT.