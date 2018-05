Alfa Romeo Giulietta, maggio da pazzi!

Una vera occasione per salire a bordo della berlina sportiva 5 porte del Biscione. Fino al 31 maggio lʼAlfa Romeo Giulietta saprà come catturare lʼattenzione degli automobilisti italiani: la versione 1.4 Turbo GPL da 120 CV è proposta allo stesso prezzo del 1.4 Turbo benzina di pari potenza, cioè 17.800 euro in caso di permuta o rottamazione. Che diventano 16.800 euro se si aderisce al programma di finanziamento “Menomille”, con prima rata a gennaio 2019. Se si preferisce il gasolio, la versione Sport equipaggiata con il brillante 1.6 JTDm da 120 CV viene offerta al prezzo di 18.900 euro, sempre in caso di permuta o rottamazione e per le vetture in pronta consegna, che diventano 17.900 euro con l’adesione al finanziamento “Menomille”, con prima rata a gennaio 2019. Stesse condizioni per lʼallestimento Super.