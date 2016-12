Alfa Romeo, a lezione da Andrea de Adamich

Domenica prossima 10 luglio parte la stagione 2016 dei corsi di Guida Evoluta Alfa Romeo . Una full immersion per imparare le migliori tecniche di guida per la sicurezza e il controllo della vettura. I corsi si svolgeranno presso lʼautodromo di Varano deʼ Melegari , in provincia di Parma, e domenica sarà soltanto la prima delle 5 date previste (le altre sono lʼ1, 17 e 23 ottobre e 5 novembre).

Partner dei corsi è Andrea de Adamich e la sua scuola di pilotaggio, che con Alfa Romeo collabora dal 1991. Le auto sulle quali cimentarsi sono la nuova Giulia Quadrifoglio, lʼAlfa 4C, ma anche le più piccole MiTo e Giulietta. Una gamma ampia, per permettere a tutti di approfondire i temi della prevenzione e dellʼeducazione stradale, senza trascurare lʼottica del piacere di guida, sempre presente al volante di unʼAlfa Romeo. Il Corso di Guida Evoluta dura un giorno, si basa su una sessione teorica di 30 minuti e su esercitazioni in pista affiancati da un istruttore del Centro Internazionale Guida Sicura di de Adamich. Tra le prove, la frenata di emergenza, miniskid-car, il percorso Sicurezza Attiva. Il costo del corso è di 850 euro, IVA esclusa. Per ogni informazione e per iscriversi, il riferimento è il sito web Alfa Romeo oppure i concessionari della Casa di Arese.