Alfa Giulietta Sprint, eredità sportiva

08:30 - Dopo la Quadrifoglio Verde arriva la Sprint, ultima versione di Alfa Romeo Giulietta e anche questa citazione dei modelli che segnarono la storia della Giulietta anni 50 e 60. La sportività è il tratto comune delle due Giulietta Sprint e nel raffronto estetico tra i due modelli, beh la “vecchia” fa ancora la sua bella figura. Citazione a parte, Alfa Romeo caratterizza la nuova versione della sua 5 porte con tante qualità specifiche, estetiche e tecniche.

La nuova Alfa Giulietta Sprint si distingue per i cerchi in lega da 17 pollici di serie (e da 18” a richiesta), i terminali di scarico maggiorati e il paraurti posteriore specifico. Gli interni svelano finiture in tinta di carbonio, il volante in pelle con cuciture rosse, i sedili in tessuto e Alcantara con cuciture rosse e logo Sprint sui poggiatesta. Lʼequipaggiamento di questa versione Sprint è ricco, propone di serie il Cruise Control, i sensori di parcheggio posteriori e il climatizzatore automatico bizona, mentre per lʼinfotainment è standard il sistema Uconnect con touch screen da 5 o 6,5 pollici integrato in plancia. Questʼultimo integra anche il navigatore con mappe dall’alto in 3D.

Molto ampia la gamma motori. A benzina si può scegliere tra il nuovo 1.4 MultiAir turbo da 150 CV, che a dispetto della notevole potenza limita i consumi medi sui 100 km a soli 5,7 litri, e il più potente 1.4 MultiAir turbo da 170 CV con il sofisticato cambio automatico a doppia frizione Alfa TCT. Lʼofferta a gasolio comprende il 1.6 JTDM da 105 CV e i due 2.0 JTDM da 150 e 175 CV. Infine la 5 porte Alfa Romeo è offerta anche nella versione 1.4 Turbo GPL da 120 CV. Nelle concessionarie italiane la nuova Giulietta Sprint e proposta con una forbice di prezzi che va da 25.900 a 31.200 euro.

