12 luglio 2018 07:30 Alfa Days, per MiTo è lʼultima chiamata E intanto Jeep Renegade 2019 va in concessionaria

Alfa Romeo MiTo e Giulietta a prezzi di saldo. Con gli “Alfa Days”, che dureranno fino al prossimo 31 luglio, scatta infatti la promozione straordinaria dei due modelli del Biscione. Chi acquisterà una vettura in pronta consegna avrà in omaggio tutti gli optional su questa presenti, e inoltre potrà accedere a un finanziamento a tasso zero (TAN 0%).

Il frizzante luglio di FCA non si ferma dunque soltanto a Cristiano Ronaldo. Cʼè la nuova Jeep Renegade, ad esempio, che arriva a listino proprio nei prossimi giorni, con i “Renegade Days” dal 13 al 21 luglio e la possibilità di provare gratuitamente il Suv. Cʼè la gioiosa, luminosa, estiva Fiat 500 Spiaggina ʼ58, che ripropone in salsa vintage lʼiconica cabriolet su base 500C. E ci sono appunto gli “Alfa Days” per tutto il mese di luglio. Per la MiTo è anche lʼultima occasione da cogliere, perché la vettura uscirà di produzione dalle linee di Mirafiori. Come la Fiat Punto, anchʼessa prossima allo stop produttivo a Melfi, fabbrica lucana che peraltro non ha accolto mica bene la spesa per lʼarrivo di CR7…

Andiamo a vederla lʼoccasione di luglio su Alfa Romeo MiTo e Giulietta, che prevede fino a 7.000 euro di vantaggi, anche senza usato da permutare o da rottamare. Se si accede al finanziamento MenoMille, i prezzi in promozione di MiTo partono da 11.450 euro, mentre per Giulietta da 16.500 euro. In entrambi i casi tutti gli optional saranno in omaggio.