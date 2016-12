Alfa 4C Spider, leggerezza e potenza

09:00 - Ecco le prime immagini dellʼAlfa Romeo 4C Spider, la vettura che segna il ritorno in Usa di una supercar griffata dalla Casa del biscione. E proprio dagli States arriva questo filmato, perché lʼauto è stata tra le protagoniste del Salone di Detroit. Una spider, perché è questa la tipologia di auto che Alfa Romeo ha lasciato nellʼimmaginario americano, e nella mente corrono le scene di Dustin Hoffman che scorrazza nel film “Il Laureato”.

Unʼauto che è un vero elogio del made in Italy, assemblata a Modena negli stabilimenti Maserati come già la 4C Coupé. Alfa Romeo 4C Spider si fa vanto del miglior rapporto peso/potenza sul mercato. Il telaio è in alluminio e la scocca in fibra di carbonio, ma anche lʼestetica partecipa alla sportività della spider, basti citare la presenza di tre estrattori di calore e dell’alettone aerodinamico. Il motore è il 1.750 cc turbo benzina a iniezione diretta con intercooler e doppio variatore di fase continuo, che sviluppa 237 CV di potenza e vanta quindi un rapporto potenza/cilindrata di 136 CV/litro. Le prestazioni sono da vera supercar: 257 km/h la velocità massima e 4,1 secondi lʼaccelerazione da 0 a 100 orari. Evoluto anche il cambio, lʼautomatico a doppia frizione Alfa TCT con selettore che permette di scegliere tra 4 diverse modalità di guida: All Weather, Natural, Dynamic, Race.

Gli interni esprimono assoluta eleganza ed esclusività. Lʼabitacolo è due posti e i sedili sportivi sono in pelle, come il volante tagliato nella parte inferiore e che integra i comandi del cambio, mentre le bocchette di ventilazione hanno le cornici in fibra di carbonio. A centro plancia spicca il display a colori da 7 pollici. Tra le dotazioni, il differenziale Alfa Electronic Q2 e il controllo di stabilita elettronico.