Al via RDS Play on Tour 2016

Sci e musica insieme, accompagnati da unʼauto. Merito di RDS Play on Tour , una sorta di villaggio sulla neve attivo il sabato e la domenica dalle 9 alle 17. Giochi, intrattenimento e la musica selezionata dai conduttori di RDS, una delle radio più popolari del Belpaese . Lʼevento itinerante ha il suo partner nella Citroen C4 Aircross , la variante più offroad della gamma C4 .

RDS Play on Tour 2016 ha già fatto tappa a Bormio e Bardonecchia e questo fine settimana del 30 e 31 gennaio sarà a Courmayer. Per poi proseguire a Cortina il 20-21 febbraio, a Cervinia il 27-28 febbraio e al Tonale il 5 e 6 marzo per la chiusura del tour. Lo scorso anno fu frequentato da 80 mila visitatori e le visualizzazioni sulla fanpage RDS superò i 2,3 milioni di utenti. Il villaggio si apre con un "aperiski" ad alta gradazione musicale con il dj set RDS e andrà avanti allʼinsegna del divertimento, anche di guida, perché sarà possibile prenotare un esclusivo test drive della Citroen C4 Aircross, disponibile sia con lʼevoluto sistema di trasmissione integrale a controllo elettronico che a trazione anteriore.