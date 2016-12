Al Valentino le Suzuki Vitara Exclusive

Il modello che più cattura il pubblico del Valentino è sicuramente Vitara Exclusive , il cui look è accentuato dalle tre speciali combinazioni cromatiche BiColor: Havana con carrozzeria bianca e tetto grigio, più interni color tabacco; Santiago con carrozzeria nera e tetto grigio, più interni rosso bordeaux; Venice con carrozzeria argento e tetto blu, più interni blu mare. Il design di questa nuova versione si arricchisce dei cerchi in lega BiColor da 17 pollici, dei fari a LED, dello spoiler ed estrattore posteriori e dei retrovisori esterni nella colorazione del tetto, riscaldati, regolabili e ripiegabili elettricamente, e con frecce integrate.

Allʼinterno le nuove Suzuki Vitara Exclusive hanno il volante in pelle e tante tecnologie di bordo, dallʼAdaptive Cruise Control ai sensori luci e pioggia, fino al navigatore con display touch screen 7 pollici. Il motore di queste versioni è il 1.6 DDiS a gasolio da 120 CV e la trazione 4x4 Allgrip è standard e include lʼassistente per la marcia in discesa, il Radar Brake Support, lʼESP con Controllo di trazione. Per il cambio si può optare per un classico manuale a 6 marce o per lʼautomatico a doppia frizione con paddle al volante, i rispettivi prezzi sono di 30.200 e 31.900 euro.