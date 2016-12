La Bicicletta che segue l’Alfa 4C

12:17 - Una bicicletta nel segno dell’Alfa Romeo 4C. Più che un mezzo alternativo per muoversi in città, più di una compagna di sport amatoriale, più di un accessorio di stile. La nuova coupé Alfa Romeo e la Bicicletta 4C IFD condividono lo stesso concetto: il design che sposa la leggerezza. A disegnare questa splendida bici di soli 6,9 kg di peso sono stati il Centro Stile Alfa Romeo e Compagnia Ducale.

IFD è l’acronimo che sta per “Innovative Frame Design”, perché la leggerezza del telaio è una sfida tanto dal punto di vista dell’innovazione (i materiali leggeri sono più resistenti e migliorano le prestazioni) che del design. Anche l’Alfa 4C, nella sua fase di sviluppo e progettazione, ha seguito lo stesso principio, con l’obiettivo degli ingegneri di raggiungere un rapporto peso/potenza inferiore ai 4 kg/CV di potenza. La nuova coupé italiana – che debutta a ottobre e che Tgcom24 avrà presto l’occasione di provare – ha infatti già raggiunto un primato: il peso totale a secco di soli 895 kg, merito dell’alluminio, della fibra di carbonio e di altri materiali compositi.

La Bicicletta 4C IFD ha i profili degli elementi che corrono verso i punti di congiunzione del manubrio, del movimento e della sella, creando così punti di forza strutturali uniti tra loro da tiranti in acciaio. Una soluzione che esalta la tecnica costruttiva del telaio leggero. Una bici certo non per tutti, anche perché realizzata completamente a mano in Italia e in edizione limitata. Un gioiello, un’icona di stile, che sarà disponibile sul mercato dal prossimo mese di dicembre nel tipico colore Rosso Alfa Romeo. Il suo prezzo è di 3.500 euro, ma in base alla componentistica scelta dal cliente può arrivare fino a 9.000 euro.