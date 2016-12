Le serie speciali del gruppo Fiat

foto Ufficio stampa Correlati Le serie speciali Abarth, Jeep e Maserati

Fiat a Francoforte con poche news

LO SPECIALE SALONE DI FRANCOFORTE 08:00 - Il gruppo Fiat ha portato allo IAA 2013 alcune versioni davvero speciali. Non solo per i suoi modelli mass-market – come la Fiat Panda 4x4 Antartica e Freemont Black Code – ma anche per i suoi marchi più esclusivi e di nicchia. Abarth ad esempio festeggia i suoi 50 anni con la 595 serie speciale 50° Anniversario, Jeep con la inedita Wrangler Polar e Maserati con la Quattroporte Ermenegildo Zegna Limited Edition.

foto Ufficio stampa Nel 1963 debuttava la Abarth 595 e quel modello di 50 anni fa è presente al Salone di Francoforte 2013. Il gruppo Fiat ha voluto celebrarla con un'edizione speciale dell'attuale Abarth 595, che sarà prodotta in soli 299 esemplari. Il logo storico sul cofano, le grafiche originali "Fiat Abarth 595" realizzate a mano, la cura dei dettagli interni caratterizzano questa versione, già ordinabile sul mercato. Il motore 1.4 T-Jet da 180 CV è abbinato al cambio "Abarth Competizione" e assetto e impianto frenante sono stati ulteriormente potenziati: dischi freno da 305 mm di diametro con pinza fissa a quattro pistoncini firmati Brembo e ammortizzatori specifici. Abarth espone inoltre la 695 Edizione Maserati nella speciale tinta "Grigio Record", una serie realizzata in soli 49 esemplari.

foto Ufficio stampa Jeep svela la Wrangler Polar, una Limited Edition che si caratterizza per l'inedita mascherina con inserti neri, il copriruota di scorta rigido, l'hard top in tinta con la carrozzeria e cerchi in lega neri lucidi da 18 pollici. I sedili in pelle sono di colore nero e le finiture in Polar White. L'equipaggiamento di serie include sedili anteriori riscaldabili e volante nero rivestito in pelle con cuciture a vista. Disponibile sia a 2 che 4 porte, Jeep Wrangler Polar monta il motore turbodiesel 2.8 da 200 CV e coppia massima di 460 Nm già a 1.600 giri/minuto. Standard anche il differenziale posteriore a slittamento limitato Trac-Lok per affrontare qualsiasi percorso.