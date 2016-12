Fiat a Francoforte con poche news

- La cosa che più si è notata di Fiat al Salone di Francoforte è… l’assenza di Marchionne. Impegni chiaro, come la difficile trattativa per portare a termine la fusione con Chrysler, ma certo Fiat ha scelto di tenere un basso profilo e. La prima si presenta nella versione Antartica che celebra i 30 anni della Panda 4x4.

foto Ufficio stampa

Il grande monovolume Freemont invece si presenta nella nuova versione Black Code. Il resto è tutto noto, come l’auto elettrica 500e che però viene venduta soltanto in California (e sono già 4.000 i modelli venduti in poche settimane), ma è l’intera famiglia 500 ad accrescere il numero di motorizzazioni. Riflettori puntati dunque sulla Panda 4x4 Antartica, una serie speciale prodotta in volumi limitati con carrozzeria bicolore – bianco e tetto nero – e basata sull’allestimento 4x4 Rock. Distintivi sono i cerchi in lega da 15 pollici grigi diamantati, i fendinebbia, i cristalli Privacy, le calotte degli specchi verniciati arancione. Tinta che, in accostamento col grigio, caratterizza anche i rivestimenti interni.

Panda 4x4 Antartica conferma i punti di forza del modello a trazione integrale: trasmissione “torque on demand”, sistema elettronico di stabilità ESC con funzione di bloccaggio elettronico del differenziale (ELD), pneumatici invernali specifici di misura 175/65 e a richiesta pneumatici “Snow Flake” progettati per l’impiego su ghiaccio e neve, così da migliorare del 20% la capacità di trazione su fondi a bassa aderenza. Panda 4x4 Antartica sarà disponibile già dal prossimo autunno nelle due motorizzazioni TwinAir Turbo 900 cc da 85 CV e 1.3 Multijet II diesel da 75 CV, entrambe dotati di sistema Start&Stop.

Fiat Freemont Black Code è un allestimento speciale del grande MPV, disponibile sia a trazione anteriore che quattro ruote motrici. Va a posizionarsi al top di gamma e si caratterizza per gli inserti neri all’esterno (griglia anteriore, cornici dei fari, calotte retrovisori) e i cerchi in lega da 19 pollici. Di classe i contenuti interni: il climatizzatore automatico è tri-zona, i sedili sono rivestiti in pelle e riscaldabili, i retrovisori esterni sono ripiegabili elettricamente. Di serie l’allestimento Black Code propone il navigatore satellitare con schermo da 8,4” touch screen, telecamera di parcheggio posteriore e impianto audio Premium con amplificatore da 368 watt. I motori sono il 2.0 Multijet II da 170 CV e il V6 benzina 3.6 da 280 CV.