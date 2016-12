foto Ufficio stampa

Perché sotto il cofano della Mercedes S 63 AMG pulsa un motore 8 cilindri benzina di 5.500 cc con doppio turbocompressore. Capace di sviluppare 585 CV di potenza e una coppia mostruosa di 900 Nm già ai bassi regimi, quindi in ogni condizione di marcia. La berlina più potente che sia mai stata costruita, cui servono circa 4 secondi per passare da 0 a 100 km/h. Sportivo anche il cambio, l’automatico Speedshift a 7 marce, e inoltre per la prima volta la Mercedes S 63 AMG è disponibile a richiesta con la trazione integrale 4Matic. L’assetto sportivo tipicamente AMG si avvale di sospensioni pneumatiche integrali Airmatic e un’altra novità è rappresentata dalla regolazione continua e indipendente degli ammortizzatori. Premendo un tasto si può scegliere fra le modalità di assetto “Comfort” e “Sport”.

In anteprima mondiale, Mercedes lancia inoltre sulla sua berlina massima il “Magic Body Control”, un dispositivo che, interfacciandosi con la videocamera integrata nel supporto del retrovisore interno della vettura, rileva tutte le imperfezioni stradali e corregge l’assetto in base alle situazioni, così da rendere ogni singola ruota perfettamente tarata per affrontare sconnessioni o imperfezioni della strada. Insomma una berlina sublime, disponibile volendo anche in versione a passo lungo, e che dispone di un impianto frenante AMG ad alte prestazioni in materiale composito.

All’interno i sedili sportivi sono di nuova concezione, hanno la regolazione elettrica, la funzione Memory e sono riscaldabili. In più offrono un migliore sostegno laterale sia al guidatore che al passeggero anteriore, ma tutto l’ambiente interno suscita un’atmosfera raffinata e lussuosa. Tra le dotazioni di sicurezza debutta il sistema di visione notturna Nightview Plus. Mercedes S 63 AMG verrà presentata al Salone di Francoforte del mese prossimo e subito dopo sarà avviata la commercializzazione, al prezzo indicativo di 160 mila euro.