MINI Countryman John Cooper Works

- In casa MINI i modelli sportivi non mancano di certo, e neanche manca un crossover con assetto alto e trazione 4x4, la. Ma i progettisti MINI, sempre alla ricerca del top, hanno voluto mischiare le due cose – sportività e offroad – e hanno così approntato la versione più agonistica del loro Suv. Nasce così la

foto Ufficio stampa

La Countryman John Cooper Works è la dimostrazione che, quando si parla di dinamismo, i veri sportivi non fanno differenza tra pista e rally. E un veicolo pensato per allargare la gamma MINI ai fan della trazione integrale può benissimo sposare il “race feeling” delle versioni John Cooper Works. Un’evidenza che si esprime nel tasto “sport-button” proposto di serie, e che è in grado di modificare i parametri di acceleratore, servoassistenza e, se si opta per la trasmissione automatica, anche di cambiata. La trasmissione automatica sequenziale Steptronic a 6 rapporti ha anche i bilancieri al volante, ma questa super Countryman può essere dotata anche del cambio meccanico a 6 marce dagli innesti rapidissimi.

MINI Countryman JCW è il primo modello della gamma sportiva John Cooper Works ad essere dotato della trazione integrale All4. Sul motore si è poi lavorato tantissimo: il punto di partenza è il 4 cilindri 1.6 turbo benzina a iniezione diretta, un vanto della gamma MINI e capace di sviluppare 218 CV a 6.000 giri al minuto. Col sistema di valvole a fasatura variabile (Valvetronic), sviluppa una coppia massima di 300 Nm e offre prestazioni da autentica pistaiola: 225 km/h la velocità omologata, 7 secondi l’accelerazione da 0 a 100, km da fermo percorso in 27,5 secondi. Un motore che però non rinuncia all’efficienza ed è accompagnato dal sistema Start&Stop, dal recupero dell’energia in frenata, dalla spia del punto ottimale di cambiata. Rispetto alle altre versioni della Countryman, questa JCW ha gli ammortizzatori più rigidi, le barre antirollio rinforzate e un assetto più basso di 10 mm con pneumatici da 18 pollici. Il prezzo è di 36.150 euro.