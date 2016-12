RCZ-R, l’apoteosi sportiva Peugeot

- La Peugeot più potente che sia mai stata commercializzata. Già di per sé un merito quello della, ma rafforzato dal fatto che il primato nasce da un “piccolo” 1.6 turbo benzina e con una carrozzeria “piccola” come la coupé due posti francese., per un rapporto di potenza specifica incredibile: 170 CV per litro di cilindrata.

foto Ufficio stampa

La Peugeot RCZ-R sarà la ciliegina sulla torta della presenza Peugeot al Salone di Francoforte, ma ha già dato un assaggio delle sue potenzialità al Festival della Velocità di Goodwood. Sul mercato arriverà all’inizio del 2014, con il 1.6 turbo coadiuvato dal differenziale a slittamento limitato Torsen (che massimizza la coppia) e dal cambio manuale a 6 marce con rapporti corti. Bruciante l’accelerazione, da 0 -100 km/h in soli 5,9 secondi e il km da fermo in poco più di 25 secondi! Anche le riprese sono di grande qualità dinamica: in sesta marcia si passa da 80 a 120 km/h in appena 6,8 secondi. Ciò nonostante, il know-how Peugeot in fatto di efficienza permette a questo bolide di rispettare la normativa Euro 6 sulle emissioni di CO2, contenendole in soli 145 g/km.

Gran lavoro è stato inoltre svolto sull’aerodinamica della RCZ-R, che monta un alettone posteriore fisso e ha l’assetto ribassato rispetto alla normale RCZ, con ruote da 19 pollici più larghe e sporgenti. Rilievo estetico ma anche funzionale per i cerchi sportivi bicolore diamantati/nero opaco, disegnati appositamente per ospitare i nuovi freni sovradimensionati. Il nuovo diffusore posteriore di RCZ R integra due grossi terminali cromati e simmetrici. Chiaro il taglio sportivo anche degli interni. Il volante ha dimensioni ridotte, la leva del cambio è corta e ha un pomello specifico in alluminio, mentre i sedili sportivi sviluppati da Peugeot Sport sono ad elevato contenimento.