Skoda Octavia e Octavia Wagon RS

- Sportive così le Skoda non sono mai state. Sono le. Due le motorizzazioni, entrambe due litri di cilindrata e turbocompresse, un 220 CV a benzina e un 184 CV a gasolio. E per presentarle in anteprima Skoda ha scelto il prestigioso, il proscenio mitico della sportività.

foto Ufficio stampa

Rispetto alle normali e piuttosto convenzionali berlina e station wagon, Skoda Octavia RS e Octavia Wagon RS si distinguono esteticamente per la maggior lunghezza (quasi 9 centimetri) e per la calandra specifica con il logo RS, le prese d’aria a nido d’ape, i fari bixeno con luci diurne a LED, il paraurti anteriore rielaborato e i fendinebbia. Le fiancate accolgono pneumatici da 17 a 19 pollici, mentre la coda svela gruppi ottici a LED, il diffusore nella parte bassa e i due terminali di scarico cromati dalla forma trapezoidale. Un taglio chiaramente sportivo del look, che però non fa perdere nulla dei livelli di spaziosità e versatilità che hanno fatte apprezzare nel mondo la Octavia berlina e Wagon.

I motori sono davvero il valore aggiunto delle versioni RS. Il 2.0 TSI turbo benzina da 220 CV accelera da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi e sfiora i 250 orari di velocità. Non male per una berlina di stazza come la Octavia. Appena inferiori le performance del 2.0 TDI da 184 CV. Entrambe le motorizzazioni sfruttano i sistemi Start-Stop e di frenata rigenerativa per accrescere l’efficienza. Ma Skoda ha lavorato molto anche su telaio e assetto, che è stato ribassato, e sui contenuti di sicurezza, che includono fino a 9 airbag, il Front Assistant con funzione di frenata di emergenza, l’avviso di mantenimento della corsia di marcia, la funzione di frenata anti collisione multipla in caso di incidente e persino un dispositivo che riconosce il grado di stanchezza del guidatore.

Octavia RS e Octavia Wagon RS adottano molte delle soluzioni tecniche sviluppate al’interno del gruppo Volkswagen. Come ad esempio il sistema di parcheggio automatico, quello di riconoscimento della segnaletica stradale, l’accesso alla vettura e l’avviamento del motore senza chiave, il tetto panoramico ad azionamento elettrico (opzionale). Quanto all’infotainment c’è un’ampia scelta tra impianti radio e sistemi di navigazione di nuova generazione, con al top di gamma un display touchscreen da 8 pollici. Prezzi: Skoda Octavia RS berlina costa 27.960 euro nella versione TSI benzina e 28.430 euro in quella TDI diesel. Per la Octavia Wagon RS occorre aggiungere 1.000 euro in più.