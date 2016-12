Tre camper firmati MINI

foto Ufficio stampa

E così andare in giro nella bella stagione è più agevole e comodo. Ma la Casa di Oxford non ha mancato di rispettare i canoni estetici del brand e i tre veicoli, pur nell’infinita creatività che li contraddistingue, sono tutti inconfondibilmente MINI. MINI Clubvan Camper è il più piccolo camper di lusso del mondo, zeppo di soluzioni pratiche che lo rendono l’alloggio ideale per una sola persona durante un weekend fuori casa. Dietro i finestrini laterali c’è una spaziosa cuccetta per una persona, più un piccolo angolo cucina espandibile completo di fornello a gas e mini frigo. Non mancano TV, il navigatore satellitare portatile, una piccola stufa per le mattine fredde e persino una doccia integrata da tenere in mano, con un serbatoio per l’acqua posto sotto il piano di carico.

MINI Cowley è invece un camper compatto pensato per due persone. Ci sono fornello a gas a due fuochi, un frigo e un lavello. Una vera roulotte come la mitica Cowley, che offre due cuccette e tutti i comfort, grazie al modulo solare che ricarica la batteria di bordo. Il voltaggio di 230 volt consente di mettere in funzione il frigorifero e l’impianto audio e TV/DVD. Rispetto alla normale Clubman è più lunga di 12 cm soltanto e quindi non perde granché in fatto di maneggevolezza. Più maestosa la figura di MINI Countryman ALL4 Camp, con la sua innovativa tenda montata sopra al tetto e l’idea del safari africano come itinerario di una coppia avventurosa. La metà superiore della tenda viene semplicemente estratta dal suo contenitore e quando non serve si ripiega facilmente e rapidamente nel suo contenitore.