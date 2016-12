L’unicità di Range Rover Evoque

foto Ufficio stampa

Il successo della vettura è stato straripante: 165 mila unità vendute nel mondo in meno di due anni, 10 mila delle quali in Italia. Per festeggiare il traguardo, Jaguar Land Rover Italia ha dedicato al suo crossover una serata speciale al Byblos di Milano, dove ha inoltre presentato dieci versioni super esclusive della Evoque. Due serie speciali in edizione limitata – Black&White e Sicilian Yellow – e altre otto create su misura di testimonial eletti Brand Ambassador dell’auto. Dieci modi differenti di concepire la vita e vivere l’auto, segno della personalità “unica” dell’ultima nata in casa Land Rover. I Brand Ambassador e le 10 edizioni uniche sono protagonisti del blog dedicato #Evoquetive e racconteranno quotidianamente il loro modo di vivere Evoque, per scoprire come un’auto possa trasformarsi nell’espressione visiva del proprietario.

La personalizzazione è in effetti uno degli elementi chiave del fascino del crossover inglese, oggi tra le poche auto in circolazione che può a buon diritto sostenere di aver cambiato le sorti di una Casa automobilistica, di un marchio. Esclusiva già nel design, la Evoque è il terzo anello della gamma Range Rover e ha già conquistato più di 100 premi a livello mondiale.