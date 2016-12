L’eterna giovinezza di Suzuki Swift

foto Ufficio stampa

Il design del frontale è stato completamente ridisegnato, e adesso vanta luci diurne a LED e nuovi paraurti anteriori. Più dinamica ancora la fiancata, che mostra cerchi in lega nuovi e frecce integrate nei retrovisori esterni. Ma il restyling non muta l’estrema compattezza della Swift (e la sua maneggevolezza), che si snoda per 3,85 metri. Gli interni si caratterizzano per la buona abitabilità e la qualità al tatto delle sellerie, mentre il bagagliaio ha una capacità di soli 211 litri, che però diventano 512 abbattendo il divano posteriore. A disposizione 10 tinte di carrozzerie, tra cui due inedite proposte metallizzate di giallo e blu.

Confermati i due motori 1.2 a benzina e 1.3 a gasolio. Il primo si avvale della tecnologia VVT a doppia fasatura variabile ed esprime la potenza massima di 94 CV a 6.000 giri, mentre il 1.3 turbodiesel a iniezione diretta eroga 75 CV a 4.000 giri e una coppia massima di 190 Nm a 1.750 giri. Emissioni di CO2 bassissime, che nelle versioni con Start&Stop scendono addirittura sotto i 100 g/km. Solo per il 1.2 benzina è disponibile a richiesta il cambio automatico, dotato di Hill Hold Control per evitare l’arretramento della vettura nelle partenze in salita. A listino Suzuki Swift è proposta nell’allestimento B-Easy al prezzo di lancio, fino al 31 luglio, di 10.990 euro e di serie offre il climatizzatore manuale, i 7 airbag, ESP+TCS, vetri elettrici, impianto Hi-Fi con lettore CD/MP3 e presa USB, volante in pelle regolabile in altezza.

Ancora più sofisticata e ricca di contenuti la versione B-Cool, i cui prezzi partono da 15.490 euro ma includono anche i cerchi in lega da 16 pollici, i vetri privacy, le luci diurne a LED, il navigatore satellitare con vivavoce Bluetooth, Cruise Control con comandi al volante. Climatizzatore automatico, apertura porte keyless, sensori luci e altre dotazioni per la versione B-Top, i cui prezzi partono da 15.690 euro. Suzuki Swift è offerta a listino con 3 anni di garanzia o 100.000 chilometri.