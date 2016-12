Il balzo di Jeep Compass 2014

- Un bel salto di qualità in direzione degli altri grandi Suv di famiglia. È, con una dotazione di sicurezza completa e unache va ad affiancare l’. A listino in questi giorni in Italia, Jeep Compass 2014 viene proposta con prezzi che partono da 30.000 euro.

foto Ufficio stampa

Fuoristrada sì, col sistema 4x4 attivo Freedom Drive I, ma volendo Jeep Compass è disponibile anche con la semplice trazione anteriore, più in sintonia con la vocazione metropolitana del Suv. In questo caso il motore turbodiesel 2.2 sviluppa 136 CV, mentre con la trazione integrale sono 163 i cavalli sotto il cofano a disposizione. La nuova versione North, entry level di gamma, vanta comunque di serie i controlli elettronici di stabilità e trazione, con sistema antiribaltamento, Hill Start Assist per le partenze in salita e la spia della pressione pneumatici, questi ultimi da 17 pollici (da 18” sulla Limited).

Significativo il salto in avanti in termini di equipaggiamento per la sicurezza. Jeep Compass 2014 ha ora di serie gli airbag laterali per i sedili anteriori, sulla versione Limited (optional sulla North) c’è anche la telecamera per le manovre in retromarcia ParkView. Per il comfort sono di serie su tutte le versioni il volante in pelle con comandi integrati, il cruise control, il climatizzatore automatico, i retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e riscaldati, il vivavoce Bluetooth con impianto radio-lettore 6CD/DVD/MP3, porta USB ed ingresso AUX. Tutta inedita la grafica del quadro strumenti, mentre originali finiture satinate impreziosiscono la cornice della consolle centrale, la leva del cambio e le maniglie.

Sei le tinte di carrozzeria e interni con nuovi sedili in pelle Saddle Brown e cuciture a contrasto sulla versione Limited. Il listino parte dai 30.000 euro della Compass 2.2 CRD North 2WD e raggiunge i 33.500 euro della Compass 2.2 CRD Limited a trazione integrale. Quest’ultima è davvero full optional e include nell’offerta lancio il navigatore satellitare.