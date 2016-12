Ecco la Citroen C3 Vanity Fair 10

. Dopo la C1 Vanity Fair 10 che ha debuttato lo scorso febbraio, adesso è la volta della, che festeggia i 10 anni di presenza in Italia. Nello stesso decennio la C3 ha conquistato mezzo milione di italiani. In tono la premiere dell’auto - La Rinascente di Milano - dov’è esposta in questi giorni.

foto Ufficio stampa

Raffinata e glamour, Citroen C3 nell’allestimento Vanity Fair 10 parte dal livello Seduction, già completo di 6 airbag, climatizzatore manuale, impianto radio-CD/MP3 con comandi al volante, ma vi aggiunge poi una esclusiva grafica personalizzata Vanity Fair e dotazioni di categoria superiore, come regolatore e limitatore di velocità, i fari diurni a LED e i fendinebbia, il Connecting box con Bluetooth, il volante in pelle. Standard anche l’ESP. Disponibile anche il Chrome Look, un pacchetto con specchietti retrovisori e le maniglie cromate, la chrome line ai finestrini e l’inserto cromato sul portellone posteriore. E disponibili sono anche gli pneumatici Michelin da 16 pollici.

Menzione sempre doverosa merita il parabrezza Zenith della Citroen C3, perché capace di trasmettere lo spirito della vettura sia all’esterno che all’interno. I vantaggi sono evidenti già in termini di funzionalità: visibilità migliore e conseguente maggior sicurezza, più luminosità e quindi migliore abitabilità interna. I passeggeri dei posti anteriori beneficiano di una visibilità straripante, con un angolo di visuale di 108°. Citroen C3 Vanity Fair 10 è proposta in 5 colori di carrozzeria e due motorizzazioni: a benzina il 3 cilindri 1.2 VTi da 82 CV e a gasolio il 4 cilindri 1.4 HDi FAP da 70 CV. Interessante il prezzo per questa versione ricca e originale della best-seller francese: si parte da 11.400 euro, ma la promozione è valida fino al 31 luglio 2013.