Opel Insignia Country Tourer

foto Ufficio stampa

Un apporto importante alla gamma, visto che finora la Insignia Sports Tourer si è rivolta a una clientela per lo più business. Distintivi della Country Tourer sono vari aspetti del look, dalle protezioni sottoscocca anteriori e posteriori ai passaruota specifici fino ai doppi terminali di scarico. Opel la dota di una trazione integrale all’avanguardia, con differenziale elettronico autobloccante per garantire la miglior trazione su qualsiasi superfice, adattandola costantemente alle condizioni stradali e distribuendola da zero al 100% tra l’asse anteriore e posteriore e persino tra le due ruote posteriori, quando una di queste perde aderenza. Un fuoristrada sincero pur con le spoglie di una grande e imponente wagon.

Opel presenterà la nuova Insignia Country Tourer al Salone di Francoforte di settembre e nel frattempo prepara i ritocchi di stile per l’intera gamma Insignia. La versione crossover potrà contare su una gamma potente di motorizzazioni, a cominciare dal biturbo diesel 2.0 da quasi 200 CV e 400 Nm di coppia. Inedito sarà anche il motore 2.0 turbo benzina da 250 CV della serie SIDI, peccato però che non lo vedremo in Italia. A gasolio sono offerte anche due tranquille soluzioni 2.0 turbodiesel da 120 e 140 CV, dotate di Start/Stop e molto efficienti sul fronte consumi ed emissioni. Opel promette infine radicali cambiamenti nell’intrattenimento interno, con nuovi sistemi di infotainment e monitor di bordo da 8 pollici a colori e alta risoluzione.