La nuova linea GT di Kia

- Per rafforzare la sua penetrazione in Europa,. Arriveranno presto sulle nostre strade le, quest’ultima già sportiva di suo per la carrozzeria coupé. Il motore per entrambi i modelli è il, forte di una coppia massima di 265 Nm disponibile già a 1.750 giri.

foto Ufficio stampa

Un motore di spessore dal punto di vista dinamico, visto che consente una velocità di punta di 230 km/h e uno scatto sullo 0-100 che si compie in soli 7,7 secondi. Ottima la ripresa: in quarta marcia la Kia pro_cee’d GT passa da 60 a 100 km/h in appena 5,4 secondi e da 80 a 120 km/h in 7,3 secondi. Ma per conquistare l’esigente pubblico europeo, le prestazioni devono accompagnarsi a un bagaglio sportivo completo, e così la Casa coreana ha dotato pro_cee’d GT e cee’d GT di pneumatici Michelin di misura 225/40 R18 e di un potentissimo impianto frenante, in grado di ridurre lo spazio d’arresto delle due auto a soli 36 metri da una velocità di 100 km/h. Pur confermando la trazione anteriore, sospensioni e assetto sono specifici di questi due modelli e il cambio è manuale a 6 marce.

Prodotti nello stabilimento slovacco di Zilina, i due modelli GT sono il vanto della produzione europea di Kia. Esteticamente la linea GT si caratterizza per la griglia e i gruppi ottici anteriori di disegno specifico, i grandi scudi paraurti, le luci diurne a quattro LED “Ice Cubes”, gli originali fendinebbia e, sulla coda, i doppi terminali di scarico. Le pinze freno sono verniciate di rosso e i cerchi in lega sono da 18 pollici. Impronta sportiva anche per gli interni, che esibiscono sedili avvolgenti Recaro, pedaliera in alluminio, cruscotto di ispirazione racing con schermo TFT e che, per la prima volta in una Kia, permette la selezione personalizzata della strumentazione elettronica, con due possibili visualizzazioni: una tradizionale analogica e l’altra “GT” con maggior spazio ai dati prestazionali.